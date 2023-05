Alejandro Sanz preocupó a sus fans al confesar que no está bien: "A veces no quiero estar"

Alejandro Sanz publicó un mensaje y dejó a más de uno pensando, ¿qué le pasó?

El mensaje lo escribió el pasado 26 de mayo a las 6:50 p.m. y desde esa hora, no paran de llegarle comentarios sobre lo que quiso expresar.



Además, le dijeron que debe tener mucho ánimo y que es bueno reconocer que está en su mejor momento. Otros, le agradecieron por mostrar esa parte sensible, que poco se ve en los hombres, según comentan en Twitter.

Esta es una parte de lo que escribió Alejandro Sanz, con el que despertó curiosidad en varios de sus fans a través de redes sociales.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (...). Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", parte del escrito del cantante español.

Los comentarios no se hicieron esperar, luego de que rompiera el silencio acerca de este mal momento que está viviendo. Cada uno empezó a decirle que todo esto es parte de ser humano, por lo que, es bonito que lo comparta con todos. No siempre se tiene esa valentía para hacerlo y varios lo felicitaron por hacerlo.

"Te comprendo, refúgiate en lo que te haga feliz", "Gracias por compartirlo", "Caramba Ilustre todos somos humanos", "Gracias por ser vulnerable, siendo hombre.", "reconocer no estar bien y además contarlo, es el primer paso para encontrar el camino", "hoy tus canciones deben recordarte lo grande que eres", "Todo tiene final, volverás a estar fenomenal, no lo dudes", dijeron algunos.