La cuarentena les ayudó a reafirmar el amor infinito que sentían Alejandro González y Manuela Cardona, quienes celebraron su matrimonio.

Y es que uno nunca sabe lo que puede pasar luego de seguir a alguien por medio de redes sociales, muchas veces un simple clic puede terminar convirtiéndose en una relación o hasta en un matrimonio. Como fue el caso de Alejandro González y Manuela Cardona, quienes por medio de Instagram quedaron flechados o mejor dicho, el cantante sintió amor a primera vista.

En un corto video publicado en YouTube por el cantante Andrés Cepeda, la bella pareja cuenta el momento en el que se conocieron. Por su parte, el artista relata que Manuela fue la que dio el primer paso, pues comenzó a seguirlo en Instagram, a lo que él respondió siguiéndola también, él al darse cuenta de que Manuela trabajaba en medios, él quiso conseguir que lo entrevistara hasta que logró el objetivo.

“Apenas vi que ella trabajaba en medios, le empecé a hablar, pero ella no me paraba nada de bolas, sin embargo, luego de la entrevista, le escribí agradeciéndole y desde ese día hasta el día de hoy no nos hemos dejado de hablar, esto ya hace cuatro años”, recordó el cantante.