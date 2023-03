Carolina Cruz fue captada con misterioso hombre en el concierto de Romeo Santos: ¿adiós soltería?

Carolina Cruz ya no ocultaría su amor por este hombre.

"No, entonces, mi depresión es lo que yo tengo. Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma", dijo Carolina Cruz.

Lea también: Carolina Cruz tiene loquito a más de uno: posó en bikini y recibió halagos por tremendas piernas

Este comentario ha desatado todo tipo de comentarios, tanto así, que varias famosas se han pronunciado al respecto, entre ellas: Angeline Moncayo, Norma Nivia, 'Tuti Vargas', 'Mabel Cartagena', Kristina Lilley, entre otra que no se han quedado calladas.

Ahora bien, otro tema que está rondando por las redes sociales es la posible pareja que tendría Carolina Cruz. El pasado 7 de marzo Romeo Santos se presentó en Bogotá y algunos famosos asistieron al evento. Entre ellos, la presentadora de 43 años y varios de sus amigos.

Lea también: Carolina Cruz reveló la relación que tiene con el famoso empresario: los han visto muy cercanos

En los videos se puede ver como Carolina Cruz está muy contenta con este hombre de gorra, que no se puede ver bien en ninguna de las capturas.

Además, hay que recordar que ya se había visto a este sujeto con la colombiana, pero ella no ha confirmado ni ha desmentido los rumores. ¿Será cierto que desde hace ratico están justo?