A Aitana se le corrió la teja: fue criticada al imitar a Rosalía en un video

Aitana fue blanco de críticas, luego de imitar los gestos de Rosalía. Varios quedaron impresionados.

Aitana Ocaña es una famosa cantante que ha dado de qué hablar por su relación con Sebastián Yatra . Aunque al comienzo no querían revelar que estaban juntos, poco a poco se filtraron unas imágenes de ellos muy junticos en la playa dándose besos. Después de esto, se les empezó a ver más seguido.

La pareja ha sido tendencia, porque en varias oportunidades los han visto muy acarameladitos. Además, Aitana ha demostrado en varias ocasiones que es una toda una diosa por los cambios de 'look que ha tenido a lo largo de su carrera musical. En donde también ha explorado otros géneros, en donde se ha destacado por sus grandes producciones.

La cantante española no solo descresta con su belleza, sino con las canciones que ha hecho. Recientemente, sorprendió con una canción que es dedicada a su novio, Miguel Bernardeau

"Te conocí con 19, besos van y besos vienen.

¿Para qué vuelvo a ese bar?

Si está frío como nieve.

No estás tú, fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú", estos fueron algunos de los versos que se pudieron escuchar.

Aitana, novia de Sebastián Yatra, imitando a Rosalía

Recientemente, Aitana subió un video donde habló sobre el 'Dress code' para su gira llamada 'Alpha tour'. Y mientras hablaba de esto, hacía varios gestos sobre esto y varios quedaron impresionados, porque se parecía muchísimo.

En los comentarios lo confirmaron y también dijeron que cuando la vieron pensaron en lo mismo. "Copia al novio hablando", "a Rosalía, destroza un clásico de una canción", "menos mal que no fui la única que lo pensó", "todo el mundo hace tiktoks igual ya… nadie se copia de nadie", "se parece más a Abraham Mateo en el vídeo de que no le cierra la maleta", "Venía buscando esto jajaja", dijeron algunos.