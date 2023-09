Aitana, la novia de Yatra, lanzará una canción tipo Shakira: enviando pullas al ex

Aitana sorprenderá con canción que sería para su expareja, muy al estilo Shakira.

A pesar de esto, se le han abierto muchos caminos, en donde ha logrado cantar con varios artistas de talla internacional como Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, David Bisbal, Evaluna Montaner, Morat, entre otros.

Sus éxitos han sido escuchados en varios países del mundo, y más de uno se ha identificado con las letras de sus canciones. Lo que más ha llamado la atención, es la relación que tiene con Sebastián Yatra, el famoso cantante colombiano. Aunque no han confirmado nada, las fotos de ellos besándose han hablado por sí mismas.

Ahora bien, antes de estar con el paisa tuvo una relación con el actor español Miguel Bernardeau. Él es reconocido por haber participado en la serie de Netflix, 'Élite'.

Con este personaje Aitana duró cerca de 4 años, pero pasaron muchas cosas que ocasionaron su ruptura. Aunque se confirmó que ya no estaban juntos, nunca dieron declaraciones de lo que pasó realmente.

En medio de este rompimiento, la intérprete de 'Vas a quedarte' lanzará una canción, en donde hay pullas para aquel amor que tuvo con el español. En donde destaca que tuvieron una llamada y ella le dijo todo lo que sentía.

Este nuevo sencillo se llama 'Dos extraños' y estos son algunas estrofas.

"Te conocí con 19, besos van y besos vienen.

¿Para qué vuelvo a ese bar?

Si está frío como nieve.

No estás tú, fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú.

La última vez te vi llorando por Facetime, yo sé que fue mal time, pero al menos te dije todo lo que sentía.

No es que lo sienta, que me arrepienta

Pero ahora somos dos extraños, como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño.