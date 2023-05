Aida Victoria Merlano dejó con la boca abierta a todos sus fans, luego de bailarle sensualmente a su mejor amigo.

Los comentarios no se hicieron esperar, ya que muchos se hipnotizaron con ese baile. Ella usaba un short, con una camisa y unas sandalias que se amarran en la pierna.

"Nadie habla de lo bien que baila Aida", "Lo repetí como 50 mil veces no más por cómo baila Aida", "Aida a tus movimientos se le rezan", "A mí me baila así y rápido me enamoro", "Es la décima quinta vez que me enamoro de ella", "Me encanta jajjajjaa", "Me encanta como se enoja", "Aida tiene un no se qué pero lo tiene".

Hay que recordar que Aida ha enamorado a todos, luego de mostrar su rutina de ejercicios, para tener su cuerpazo. Hace un par de semanas publicó unas fotografías en el Carnaval de Barranquilla con un traje dorado. Sus seguidores quedaron impactados por tremendas piernas y ese abdomen envidiable.

Luego subió otras imágenes en donde mostró su cuerpazo en pleno gimnasio. Más de uno quedó atónito por ese 'duraznito' y que se le veía bien marcadito en el espejo.

Sus fans quieren saber cuál es la rutina que hace para mantenerse en forma y también tener esas curvas con las que embobaba a Wetscol.