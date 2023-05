Aida Victoria presumió su cuerpazo y "nuevo look", pero la llamaron señora

En las redes sociales de Aida Victoria es común encontrar instantáneas suyas luciendo sensuales prendas y esta no fue la excepción, pues la influencer lució un ceñido vestido de color beige que dejó ver a plenitud su 90-60-90, aunque esto no fue todo, pues también se atrevió a cambiar un poco su look.

Pese a que algunos comentarios fueron muy positivos para la joven barranquillera, hubo quienes compararon su nuevo look con el una señora, pues su corte y color de cabello son utilizados usualmente por mujeres mayores.

Cabe resaltar, que se desconoce si en realidad es un cambio de look o si Aida está utilizando una peluca, lo cierto es que a su 'cuerpower' no hay nada que reprocharle.