Las pullas entre Aida Victoria y Karen Sevillano siguen siendo tendencia.

La opinión de Karen Sevillano sobre los rumores de Aida Victoria Merlano y Andy Rivera parecieron molestar a la expareja de Wetscol, pues la mujer no estuvo de acuerdo con que la caleña asegurara que su actuar estuvo mal y que pudo haberse negado al trabajo.

Las palabras de Karen estuvieron basadas en la supuesta amistad que tiene Aida con Lina Tejeiro, misma información que la influencer barranquillera quiso aclarar, pues según ella, llevan más de ocho meses sin hablar e incluso, cuando a la actriz llanera le preguntaron, ella no dijo que eran amigas, sino una conocida cercana.

Posteriormente, Aida Victoria indicó que darse besos o salir de fiesta no es sinónimo de amistad, algo que también parece tener muy claro la ex de Andy Rivera. A raíz de esto, la protagonista del videoclip de 'Dudas de mi' no vio la necesidad de llamar a Lina Tejeiro a contarle el proyecto que tenía con su expareja.

Asimismo, Aida aseguró que su opinión la tiene sin cuidado, eso sí, pidió respeto por Andy Rivera, quien es un joven con mucho talento y buenos principios que "no necesita colgarse de la fama de nadie".