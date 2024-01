Aida Victoriasigue siendo una de las influencers más polémicas de las redes sociales y no solo por su contenido, sino por su vida amorosa. La colombiana se ha visto involucrada con diferentes personajes de la farándula colombiana, uno de los más polémicos fue Yeferson Cossio, influencer con quien se le relacionó de manera fugaz, pero las pruebas de su encuentro desataron diferentes críticas en redes sociales.

Y es que las cosas no fueron 'normalitas', pues cuando se descubrió que los dos creadores de contenido tenían un romance, recientemente Cossio había terminado su relación de años con la también famosa en redes Jenn Muriel.

Aida victoria por fin habló de su relación con Yeferson Cossio

La hija de la exsenadora Merlano confesó hablando en el canal de YouTube de Jessica Pereira que no fueron una pareja, sino que tuvieron un romance fugaz.

"Yo me enamoré un montón de él, él también se enamoró. Luego él salió diciendo <me arrepiento>. Así de ardido lo dejé", expresó Aida Victoria.

Su comentario frente al paisa se basa en unas declaraciones que dio el influencer poco tiempo después de que se dejaran de hablar. Sin embargo, la barranquillera resaltó que le guarda gran cariño a Cossio.

Explicó que las cosas no funcionaron porque el creador de contenido no se portó muy bien. "Yo a diferencia de las personas que conciben el perdonar ciertas cositas para que la relación sea duradera; yo prefiero primera cagada que me hace, yo me voy".