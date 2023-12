Yina Calderón habló de la relación entre Westcol y Aida Victoria, la influencer le respondió

Yina Calderón se fue con toda y Aida Victoria Merlano no dudó en responderle de particular forma.

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano confirmó que está saliendo de nuevo con el influencer Westcol. A través de unos videos que subió en sus redes sociales, dijo que él la sorprendió la cuando tomó un vuelo de Argentina a Barranquilla en pleno 24 de diciembre. La hija de la ex senadora afirmó que ella se iba a quedar con el hombre que le demuestre que la quiere.

No solo se mostró muy cariñosa con él, sino que habló de lo bien que se siente y de lo que ha hecho por ella. Las redes estallar y se sorprendieron por verlos de nuevo juntos, porque habían terminado hace meses.

Yina Calderón habló de Aida Victoria y Westcol

En las últimas horas, los internautas le preguntaron a Yina Calderón qué opina que Aida Victoria Merlano y Westcol estén saliendo de nuevo. A lo que ella dijo, que porqué le estaban haciendo esas preguntas a ella.

"Westcol me cae muy mal, pero él tiene vistas, hay que reconocerlo. Aida está como caída y no la nombran en ningún en lado. Como ella es muy inteligente por eso está con él. Yo no estoy criticando a Aida por su estrategia", expresó.