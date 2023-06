Aida Victoria no se aguantó más y se fue contra Valeria Giraldo: "Me tienes mam*da"

Aida Victoria estalló y le envió un mensaje a Valeria Giraldo, Miss Universe Medellín.

Aida Victoria Merlano es una de las influencers que no se guarda nada. Y esta ocasión no fue la excepción, porque decidió responderle a Valeria Giraldo , Miss Universe Medellín , a uno de los twitts que puso. Nadie se esperaba la reacción de la barranquillera, porque utilizó palabras muy fuertes en aquella publicación.

Aunque Valeria no mencionó el nombre de la hija de la exsenadora, Aida sintió que las palabras eran para ella y se descargó sin miedo a nada.



Lo que la modelo puso fue "Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias". Esto, luego de que Merlano mostrar a todos sus fans, cómo le habían quedado sus dientes, luego de retirarse dicho procedimiento que se hizo.

Por lo cual, se lo tomó muy personal y decidió responderle. Aida sacó las uñas en Twitter y le dejó claro, que con ella no se puede meter y hasta le dijo que era una "morronga".

"Me tienes mamada. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres?", expresó Aida Victoria Merlano.

Las redes estallaron con esta polémica, pero Valeria no le respondió nada. Sin embargo, en las últimas horas subió una historia, en donde ella está cantando una canción y la letra sería la respuesta a todo lo que la barranquillera le dijo.

"Se te puede multiplicar las cosas feas que tú me deseas ¿Qué se siente subir una imagen tirándome pulla y que yo no la veo. Se te ve que no me soportas".