Reciéntenme, la barranquillera causó preocupación en los internautas que, a diario, están pendientes de sus posteos ya que llevaba un buen tiempo sin publicar nada, por lo que la joven recurrió a sus historias para contar un poco lo que ocurre.

Aida Victoria se siente frustrada: “Tengo el alma hecha pedazos”

De acuerdo con Merlano, está atravesando un duro momento personal que no le permite ser ella misma en redes sociales ni cumplir con sus compromisos.

“Cuando uno vive de las redes sociales a veces a uno le toca fingir que está bien para poder cumplir con sus obligaciones”, inició contado la ‘influenciadora’.

Asimismo, reveló que no se siente bien. “No me place hacerlo y no voy a fingir que estoy bien porque me siento muy mal. Tengo el corazón roto y estoy frustrada”, reveló sin dar más detalles.

Luego, agregó: “A mí me hace muy feliz salir en las historias campante y sonante, hablando barbaridades porque a mí, realmente, esto me da vida. El rollo está en que me está costando mucho ser yo porque estoy procesando información de mi vida personal que me tiene rota y el alma hecha pedazos”.

Finalmente, la mujer aseguró que está trabajando en su mejora y que regresará pronto. “Mientras yo me reconstruyo y vuelvo a ser yo, necesito que me tengan paciencia. Obviamente, voy a estar bien, pero necesito tiempo para procesar lo que me está pasando”.