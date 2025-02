En el último capítulo de La Casa de los Famosos, Coco y Karina García se enfrentaron en un momento tenso e incómodo. Pues, al obtener el beneficio del liderazgo de la semana, Coco, recordado por su participación en el seriado 'Oki Doki', fue noticia por su logro, al igual que por elegir a Karina García para compartir la habitación; sin embargo, todo se tensionó cuando Coco hizo un comentario sobre la forma de vestir de Karina García, hecho que desencadenó la reacción de los televidentes, e incluso, la reacción de la reconocida influencer barranquillera, Aida Merlano.

Lo que le dijo Coco en su habitación

“Bueno, los vestidos que tienes en tu casa los compras para mostrarte o para decir: ¿soy una remamacita?”, fue la primera pregunta del participante de La casa de los famosos Colombia 2025. A lo que Karina respondió que ella los compraba para verse linda. Entonces, Coco prosiguió a cuestionarse por qué ella se coloca una toalla en la cola cada que está en el jacuzzi, “¿por qué te avergüenza tu cola?”.

Los comentarios de Coco no fueron bien recibidos hasta por la misma hija de Karina, quien aseguró que, “esto no debería ser un tabú”. Además destacó que, su madre, por el hecho de estar en el programa, no debía cambiar su forma de vestir cuando ella siempre ha sido así. Por su parte, Aida Merlano, no se hizo esperar y también publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para dar su opinión al respecto, asegurando que el participante le hizo el comentario porque “cree” que ella se siente insegura.

“Coco no le hace el comentario para morbosear la cola, esto es más delicado que esto. Coco en toda la conversación le está diciendo que ella se viste muy mostrona. Intentando sacar a flote una inseguridad de ella. Aquí todos estamos descubriendo y redescubriendo nuestra identidad. Así que, lo que uno se ponga y no se ponga, no es problema de nadie. Y me parece una conversación incómoda. Y además es una persona que acabas de conocer”.

Además, la influencer también aseguró que si le preguntan a ella qué piensa de Coco, dice que ve un hombre que está cuestionando a una mujer desde cómo viste y de cómo se proyecta hacia los demás, poniendo en tela de juicio su identidad entera.

“Porque hasta incluso recuerdo una parte en la que él mismo le dice: es que a tí te importa mucho lo que piensen de ti. ¿Son ideas mías o será que se parece a cuando hombre intenta minimizarte para hacerte sentir insegura frente a él?, porque casi que se está comportando como cuando un hombre narcisista le gusta una mujer, pero él no se siente al alcance de ella. Entonces, como no puede llegar a donde ella está tiene que bajarla”, fueron las palabras de Merlano en el video.

Por último, concluyó que, en el mundo hay tantos hombres inseguros que para sentirse bien consigo mismos necesitan que las mujeres se sientan mal consigo mismas. Y no tiene dudas que las palabras de Coco hacía Karina fueron por desinterés que ella le mostró a él. “Seas hombre o mujer, hoy te garabas esto: No le vuelvas a permitir a nadie que te haga sentir que ser tú, está mal”.