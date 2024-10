Aída Cortés es una de las creadoras de contenido para adultos más reconocidas en Colombia. La joven se ha consolidado como un referente en OnlyFans, plataforma en la que ha generado miles de dólares en ingresos.

Lee también: Ian Somerhalder, de ‘The vampire diaries’, dejará la actuación ¿Por qué?

Originaria de Bucaramanga, Aída ha revelado en varias ocasiones que sus ingresos mensuales pueden llegar a los 19,6 millones de pesos, lo cual la motivó a diversificar su carrera con la creación de réplicas de sus partes íntimas y a lanzar su propio negocio de productos eróticos.

En sus inicios, Aída trabajó como modelo webcam, luego publicó un libro y finalmente abrió su cuenta en la popular plataforma OnlyFans. Ahora, a sus 28 años, Cortés ha sorprendido a sus seguidores con una decisión drástica: dejará el contenido para adultos para dedicarse a una de sus grandes pasiones.

El nuevo proyecto de Aída Cortés

“Definitivamente me retiro de Onlyfans. Hace siete meses no hago contenido. Cada uno tiene derecho a vivir sus procesos. Muchos me dicen: ‘¿Y todo el dinero que ganabas ahí?’. Pues bueno, no me importa y no sé qué tan bueno sea lo que voy a decir, pero ya no quiero hacer más contenido para dultos. Todos tenemos derecho a tomar decisiones”.

Te podría interesar: Aida Cortés, de OnlyFans, deslumbró con sensual body en encaje ¡Qué transparencias!

Fue ahí cuando Aída Cortés anunció que, en diciembre, tendrá un concierto en vivo junto a su banda, confirmando así que se dedicará a la música de ahora en adelante.

Para ofrecer una buena presentación, la mujer aseguró que hará ejercicio para tener un mejor estado físico y no dudó en pedirle a sus fieles seguidores que la acompañen en este proceso.

Algunos internautas dejaron reacciones como: “¡Súper! Ya se hizo su plática y listo, sin que la tocaran un solo pelo, chévere por ella”, “Bacano mi china. Ella generó tanto dinero en Only que monto empresa tiene casa, carro y otros bienes”.

Aída Cortés tiene un perfil en Instagram llamado @ aidacortesmusic en el que constantemente está mostrando el avance de su trabajo como cantante.

No dejes de leer: Aida Cortés contó cómo inició en el mundo del entretenimiento: "Fue un error"