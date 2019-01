View this post on Instagram

7 años después, seguimos riéndonos 😍. Traté de que el video fuera romántico pero creo que el 80% fueron carcajadas… eso es lo que somos y espero que seamos toda la vida. En las buenas y en las malas… mi amigo, amante, socio, llave, parcero 😜 “Yo Rafael, perdón, Adriana” 🤣….. Te amo siempre @novoarafael ❤️ 👨‍👩‍👧❤️ #aniversario Canción: Hasta el Techo @chocquibtown