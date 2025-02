La actriz surcoreana Lee Joo-sil, de 81 años, reconocida por su papel de Park Mal-soon en la segunda temporada de 'El juego del calamar', falleció tras ser diagnosticada con cáncer de estómago, enfermedad contra la que luchó durante tres meses.

Lee Joo-sil, también conocida por sus actuaciones en Country Diaries y The Uncanny Counter, murió en su hogar en Uijeongbu, al norte de Seúl, según informó The Chosun Ilbo. Su agencia, en un comunicado, expresó su profundo pesar y explicó que “la salud de la actriz se deterioró y le diagnosticaron cáncer de estómago tras un examen hospitalario”. De acuerdo con medios locales, Joo-sil sufrió un paro cardíaco y fue trasladada a un hospital, donde el personal médico no logró reanimarla.

Leer más: Premios Grammy: ¿Quién es Trevor Noah, presentador que insultó a Shakira y a Colombia?

Nacida en 1944, Lee Joo-sil inició su carrera en 1964 en el teatro, para luego consolidarse en televisión y cine dentro de la industria surcoreana. En El juego del calamar, interpretó a la madre del policía Hwang Joon-ho, papel de Wi Ha-jun. Hace tres décadas fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que sobrellevó durante 13 años con diversos tratamientos.

La actriz también participó en la película de zombis 'Train to Busan', donde interpretó a la madre del personaje de Gong Yoo. En televisión, actuó en producciones como Dae Mul, Pokpoongui Yeoja, Naeildo Seungri, Death of a Salesman, Macbeth, Hyunjaeneun Areumdawo, Happiness y Jeonwonilgi. A lo largo de su trayectoria, recibió diversos reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Cine Wildflower y un Baeksang en 1989, otorgado por la crítica surcoreana.

Vea también: [Video] Así fue la visita de la novia de Epa Colombia a la cárcel de ‘El Buen Pastor’

La segunda temporada de 'El juego del calamar' se convirtió en uno de los mayores estrenos de Netflix, alcanzando 68 millones de visualizaciones a nivel internacional en sus primeros cuatro días, superando el récord de Merlina, que en 2022 registró 50,1 millones.

El funeral de Lee Joo-sil se realizará el 5 de febrero en el Hospital Severance de Sinchon, en Seúl, donde familiares, amigos y colegas se reunirán para despedirla.