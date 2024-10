La actriz de ‘Game of Thrones’ y ‘Skins’, Hannah Murray, contó recientemente que fue internada bajo la Ley de Salud Mental en 2017 como resultado de su participación en un culto.

La revelación de la actriz de 35 años se produjo como parte del anuncio de The Bookseller sobre sus próximas memorias, ‘The Make-Believe’, libro que llegará a las librerías en 2026 bajo el sello Hutchinson Heinemann, cuya editora Helen Conford ganó los derechos del libro en el Reino Unido y la Commonwealth después de una guerra de ofertas entre 13 candidatos.

Murray aún no ha hecho comentarios públicos sobre la experiencia, pero en una entrevista asomó un poco de lo que se podrá encontrar en su libro. "'The Make-Believe' (La fantansía) cuenta una historia profundamente personal que ha vivido dentro de mí durante muchos años y que ahora siento que es vital compartir. No podría estar más emocionada de trabajar con Helen Conford, cuya visión para el libro se alinea perfectamente con la mía”, expresó a la actriz que interpretó a Gilly en ‘Juego de tronos’.

“Estoy agradecida con Helen y todo el equipo de Hutchinson Heinemann por creer en este libro y su historia, y no puedo esperar a empezar a trabajar juntos”, aseveró.

Asimismo, la actriz reveló que en el texto hablará de su experiencia cuando se unió a una secta en busca de un sentido de pertenencia y apoyo, pero pronto se dio cuenta de las dinámicas tóxicas y manipuladoras del grupo. Murray subrayó lo difícil que fue escapar de esa situación y la relevancia de identificar las señales de control y abuso en estos entornos.

Su revelación ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han manifestado admiración por su valentía al abordar un tema tan sensible.

Antes de su trabajo en ‘Juego de tronos’, Murray era más conocida por su papel de la problemática Cassie Ainsworth en el drama adolescente ‘Skins’. Tenía solo 17 años cuando comenzó a interpretar el papel y pronto se encontró retratando temas difíciles como el suicidio, la anorexia, el abuso de sustancias y el embarazo adolescente.

Murray le dijo una vez a la revista Backstage: “Pensé que ser actor significaba ser torturado, angustiado y sufrir, y que tenía que sentir todo de verdad y aferrarme a ello. Realmente creía en la idea del artista torturado. Y eso no es sostenible, de ninguna manera”.