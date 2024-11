En 2025, la recordada película ‘Casper’ (Gasparín en español) cumplirá 30 años de su estreno, y el actor que personificó al famoso fantasma se convirtió, en ese momento, el amor platónico de sus espectadores. Ahora, muchos se preguntan qué fue de la vida de Devon Sawa.

Sawa saltó a la fama en 1995 cuando tenía 16 años e interpretó a Casper McFadden, el simpático fantasma de ‘Casper’. La película contó con la participación de una serie de actores de renombre en ese momento, entre ellos Christina Ricci y Bill Pullman.

Después de alcanzar la fama con la película familiar, Devon protagonizó ‘Destino final’ en 2000, producción cinematográfica que se ha convertido en un clásico de culto para los amantes del terror a lo largo de los años. Poco después, protagonizó el videoclip de Eminem para su gran éxito mundial ‘Stan’, interpretando a un fan obsesionado del rapero.

Si bien, su carrera se proyectaba con un gran éxito, el actor se dejó seducir por las adicciones lo que lo llevó a pasar por varios contratiempos en su vida. En 2022, Sawa habló sobre cómo luchó con su fama tras su éxito con ‘Gasparín’ asegurando que se refugió en el consumo de marihuana y alcohol.

Ante esto, Devon decidió mantenerse sobrio y para ello debió dar un paso atrás a su carrera en Hollywood. En una entrevista para The Independent dijo: "Estaba agotado, bebía demasiado. Salía de fiesta demasiado. Así que volví a Vancouver y me deshice de las drogas. Después de un par de años, conocí a mi esposa y nos fuimos al sudeste asiático. Luché con la idea de no volver a actuar nunca más".

Sin embargo, desde entonces ha protagonizado ‘NCIS: Los Ángeles’, así como un papel recurrente en las series de suspenso ‘Nikita’ y ‘Somewhere Between’. Además, tuvo un cameo en ‘Hacks’ en 2022 y también protagonizó la serie Chucky durante tres temporadas antes de que fuera cancelada.