El Teatro Nacional Calle 71 vuelve a sorprendernos con una propuesta fresca, divertida y sin precedentes: ‘Oh! Diosas, un club para tod@s’. Bajo la dirección de Jorge Mario Escobar, esta innovadora obra de teatro cuenta con un elenco de lujo conformado por Chichila Navia, Catalina Guzmán, Aida Bossa, Viviana Bernal, y la increíble Diana Vivas como anfitriona. ¿Listo para vivir una experiencia que despertará todas tus emociones?

Oh Diosas! no es solo una obra de teatro, es una fiesta de emociones donde el público es el invitado de honor. Aquí, no hay espacio para prejuicios ni etiquetas, solo para ser tú mism@. ¿Te sientes abrumado por la rutina? Este es el lugar perfecto para desconectar, compartir risas, y por qué no, hasta soltar alguna lágrima si la ocasión lo amerita. A lo largo de la función, te encontrarás con historias de cuatro mujeres extraordinarias, cada una con su propia perspectiva sobre situaciones cotidianas que seguro te resultarán familiares. ¿La mejor parte? Todo esto lo puedes disfrutar con tu parche, acompañado de unos buenos tragos y con la tranquilidad de que en este club, todo está permitido.

Desde que cruzas la puerta del Teatro Nacional Calle 71, Oh !Diosas comienza a envolver a sus asistentes en una atmósfera única. Diana Vivas, la vibrante anfitriona del club, te recibe con una sonrisa y te guía hacia diferentes estaciones que recrean lugares de encuentro. Estos espacios no son simples decorados; son experiencias en sí mismas, pensadas para calentar motores y preparar al público para lo que está por venir. Todo está diseñado para que te sumerjas de lleno en este club donde la creatividad, la imaginación y el buen humor son la orden del día.

¿Quiénes actúan en ‘Oh! Diosas’?

Chichila Navia: Rebelde, encantadora y con una eterna alma adolescente, Chichila es la diosa que siempre busca romper los moldes. Aunque su perfeccionismo puede jugarle malas pasadas, su energía y sentido del humor la convierten en una de las favoritas. Catalina Guzmán no duda en describirla como una mujer "arrecha", siempre lista para la acción.

Aida Bossa: Con su abanico en mano y un toque de hipocondría, Aida es la amiga que siempre tiene una anécdota divertida para contar. Sensible y apasionada, su capacidad para detectar olores a kilómetros de distancia es solo una de las muchas peculiaridades que la hacen única. En el club, su energía y solidaridad la convierten en el alma de la fiesta.

Viviana Bernal: Viviana es sinónimo de libertad. Exagerada en todo lo que hace, desde lo que siente hasta lo que sueña, es una diosa que no conoce límites. Su necesidad de justicia y su amor por la vida la hacen una figura inspiradora, aunque su tendencia a sabotearse a sí misma la mantiene con los pies en la tierra.

Oh! Diosas es la perfecta escapada de la rutina semanal. Es un show para disfrutar, relajarse y vivir el teatro de una manera completamente nueva. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este club donde todo lo que sucede es una invitación a divertirte, a liberar tensiones y a dejarte llevar por la risa y la emoción. Las funciones son los martes y miércoles a las 8:30 p.m. en el Teatro Nacional Calle 71. ¡Anímate a ser parte de este club y vive una noche inolvidable!

Detalles importantes

- Funciones: Martes y miércoles a las 8:30 p.m.

- Lugar: Teatro Nacional Calle 71, Calle 71 # 10-25

- Más información: [www.teatronacional.co](http://www.teatronacional.co)