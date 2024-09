El festival más esperado de 2025 ya tiene fecha. Tomorrowland presents CORE regresa a Medellín para una segunda edición el 14 y 15 de febrero, prometiendo una experiencia mágica donde música, arte y naturaleza se fusionarán. Pero esta vez, el plato fuerte será el debut en Colombia del legendario escenario CORE, un imponente templo de facciones humanas que ya ha conquistado a miles de fanáticos en Tomorrowland Bélgica, Brasil y Tulum. ¡El 2025 ya está llamando y no puedes quedarte fuera!

¿Qué tiene de especial el escenario CORE?

Imagina bailar al ritmo de los mejores DJ’s de techno y house, rodeado de naturaleza, bajo la mirada tranquila y majestuosa de una escultura gigante. Eso es CORE. Este escenario es más que una plataforma para música; es una obra de arte diseñada para conectar al público con una experiencia sensorial única. La estructura de CORE, una de las favoritas de Tomorrowland, tiene la capacidad de transportarte a otro mundo. Con su diseño centrado en una figura humana serena, este escenario simboliza la conexión entre lo humano, la música y el entorno natural. CORE no es solo para ver, es para vivir.

El Parque Norte, el epicentro del techno en 2025

En pleno corazón de Medellín, el Parque Norte será el escenario perfecto para acoger a miles de personas que llegarán de todas partes del mundo. Este parque, con su ambiente natural y su vibrante energía, será el telón de fondo para una aventura musical de dos días. Si algo dejó claro la primera edición de Tomorrowland presents CORE Medellín, es que Medellín se ha convertido en el nuevo epicentro del techno y el house en Latinoamérica. En 2023, casi 40.000 personas llenaron el parque para disfrutar de una experiencia mágica que combinó beats electrónicos, naturaleza y una energía única. ¿El resultado? Una edición completamente agotada en menos de 48 horas.

Los artistas que han hecho vibrar a Medellín

La primera edición de CORE Medellín fue una explosión de talento con más de 25 artistas de talla mundial en tres escenarios, que dejaron boquiabiertos a todos los asistentes. Entre ellos, nombres tan potentes como Agents Of Time, ANNA, BICEP (DJ set), Bora Uzer (live), Brina Knauss y Mind Against. El evento demostró que Medellín no solo tiene el clima perfecto, sino también el ambiente y la energía para albergar uno de los festivales más impactantes de la música electrónica. Si 2023 fue una bomba, lo que se viene en 2025 promete romper todos los esquemas.

¿Quiénes están detrás del regreso de CORE?

El regreso de CORE a Medellín no sería posible sin el trabajo de Breakfast Live, la promotora colombiana que ha estado creando experiencias inigualables en el país por más de una década. Con una sólida trayectoria en la organización de festivales y eventos masivos, como La Solar Festival y Ritvales, Breakfast Live ha puesto a Medellín en el mapa como un destino cultural de primer nivel. Gracias a su capacidad para conceptualizar y ejecutar festivales con un sello distintivo, esta promotora ha sido clave en el crecimiento de la escena electrónica en Colombia.