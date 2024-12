El próximo 24 de abril de 2025, Bogotá será testigo de un evento que promete quedar grabado en la historia musical del país. System of a Down, la legendaria banda estadounidense de rock y metal alternativo, regresará al Estadio El Campín con un concierto cargado de energía y emociones titulado Wake Up!, un homenaje al icónico verso inicial de su himno mundial Chop Suey!.

Un legado musical revolucionario

Con más de 20 años de trayectoria, System of a Down se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de su género. Integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, la agrupación ha dejado una marca imborrable en la historia de la música gracias a su estilo único, que combina riffs intensos, raíces armenias y letras profundamente críticas que abordan temas políticos, sociales y humanos.

El público colombiano tendrá la oportunidad de disfrutar éxitos como Chop Suey!, Toxicity y B.Y.O.B. en una presentación que promete ser explosiva. Este concierto no será solo un espectáculo, será una experiencia para despertar emociones, pensamientos y unirnos como comunidad.

Boletas y etapas de venta

La preventa para fanáticos y clientes del Banco Falabella comenzará el próximo 17 de diciembre a las 10:00 a.m. y estará disponible hasta el 19 de diciembre a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

Para el público general, la venta de entradas estará habilitada desde el 19 de diciembre a las 10:00 a.m. Las entradas podrán adquirirse a través de los canales oficiales de Tuboleta, con un límite de 4 boletas por transacción.

En cuanto a los asistentes menores de edad, podrán acceder a los sectores 1 y 2 del estadio, siempre y cuando tengan al menos 14 años y estén acompañados por un adulto en la misma localidad.