La cuenta regresiva ha comenzado: el BAUM Festival celebra una década dedicada a la cultura electrónica con un evento que promete ser inolvidable. Las fechas ya están marcadas: el 31 de mayo y el 1 de junio del 2025, en el imponente recinto de Corferias en Bogotá. Durante dos jornadas vibrantes, los bajos retumbarán en el pecho de miles de asistentes mientras se celebra la música, la comunidad y el arte que han definido este festival como uno de los más importantes de Colombia.

¿Cuándo salen las entradas y cómo adquirirlas?

La preventa Early Birds para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y de la billetera digital Dale! estará disponible a partir del 18 de diciembre a las 10:00 AM en la plataforma eticket.co. Si no alcanzas esta primera etapa, no te preocupes: la venta general Early Birds abrirá el 20 de diciembre a la misma hora. ¡Es el momento perfecto para asegurar tu lugar en esta celebración que promete una experiencia electrónica sin igual!

¿Por qué el BAUM Festival es un encuentro tan especial?

En el corazón del BAUM Festival se encuentra una filosofía que trasciende el simple acto de bailar. Este evento no solo reúne a los mejores DJs y productores del mundo, sino que también fomenta una comunidad que entiende la pista de baile como un espacio sagrado. Es un lugar donde el autocuidado se convierte en un acto colectivo y donde todos artistas, staff y público trabajan en armonía para crear momentos únicos e inolvidables.

Este año, el festival invita a reflexionar sobre dos preguntas fundamentales: “¿Por qué vale la pena seguir bailando?” y “¿Cómo imaginamos una pista para todxs?”. Las respuestas se encuentran en la conexión profunda que ocurre cuando la música electrónica une a las personas, liberándolas y desafiándolas a ver el mundo desde nuevas perspectivas.

¿Qué esperar de la edición 10 del BAUM Festival?

La edición 10 no solo celebrará una década de historia, sino que también buscará superar todas las expectativas. Tras el anuncio de la Fiesta de Lanzamiento con la reconocida DJ siberiana Nina Kraviz, el festival promete un cartel impresionante con artistas internacionales y locales que marcarán un hito en la música electrónica.

Corferias se transformará en un epicentro de ritmos y emociones, con escenarios inmersivos, producciones de primer nivel y una energía que solo el BAUM sabe ofrecer. Además, los organizadores han reafirmado su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar colectivo, asegurando que cada aspecto del evento esté diseñado para que los asistentes disfruten al máximo.

¡Un aniversario para recordar!

“En #ExperienciasAval celebramos los 10 años de uno de los festivales de música electrónica más importantes en Colombia. Esperamos superar las expectativas de todos los asistentes con esta celebración porque vale la pena seguir bailando”, aseguró Johana Bohórquez, Directora de Mercadeo y Comunicaciones del Grupo Aval.

Y es que, efectivamente, vale la pena seguir bailando. Por quienes han transformado la pista de baile en un santuario de expresión y libertad; por quienes la han cuidado con respeto y dedicación; y por quienes han descubierto en la música electrónica una manera de conectarse consigo mismos y con el mundo.

¡Reserva la fecha y prepárate para el BAUM Festival 10!

Con la promesa de dos jornadas inolvidables, el BAUM Festival 10 se perfila como una de las celebraciones más esperadas del 2025. Si eres amante de la música electrónica, este es tu momento para ser parte de la historia. No olvides asegurar tus entradas a partir del 18 de diciembre en eticket.co y prepárate para vivir una experiencia que marcará un antes y un después en la escena electrónica de Colombia. ¡Nos vemos en la pista!