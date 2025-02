El aclamado rapero Kendrick Lamar, ganador de múltiples premios Grammy en 2025, ha reafirmado su compromiso con la narrativa en su música. En una conferencia de prensa previa a su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, Lamar enfatizó que su pasión por contar historias a través de sus canciones sigue siendo la misma que al principio de su carrera.

Esta declaración sugiere que los fanáticos pueden esperar un espectáculo que no solo sea musicalmente impactante, sino que también transmita un mensaje significativo.

A pesar de la expectativa en torno a si interpretará su éxito "Not Like Us", Lamar se mantuvo reservado al respecto. Sin embargo, su declaración deja entrever que, independientemente de las canciones que elija, su actuación en el Super Bowl será una extensión de su arte y su compromiso con la narración de historias.

El Super Bowl LIX, que enfrentará a los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana, será el escenario para que Lamar demuestre una vez más su habilidad para cautivar al público con su música y sus letras.

Lamar, reconocido por su habilidad para fusionar jazz, funk y soul en su música, utiliza sus letras para narrar historias sobre identidad racial, lucha social, pobreza y violencia. En sus declaraciones, el rapero destaca su compromiso de hacer que la gente no solo escuche su música, sino que también vea y reflexione sobre los temas que aborda.

El artista, intérprete de éxitos como 'King Kunta', 'Bad Blood' y 'Euphoria', es consciente del desafío que representa mantener su narrativa en un espectáculo de 13 minutos. A pesar de la limitación de tiempo, Lamar se muestra decidido a comunicar su mensaje de manera efectiva.

"Es un poco salvaje, pero permitirá saber en qué punto estoy desde mi perspectiva de cómo pienso sobre mi catálogo. Quiero estar encerrado en cómo me siento y la energía que tengo ahora. Quiero llevar eso al espectáculo y que el mundo lo vea. Deseo que esa energía llegue a la gente que está en el estadio y a los que están frente al televisor", concluyó.