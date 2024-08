Prepárate para vivir uno de los fines de semana más electrizantes del año. El festival Ritvales regresa a Medellín el 2 y 3 de noviembre de 2024, transformando el Parque Norte en el epicentro de la música electrónica en Colombia. Con una alineación que mezcla leyendas y promesas de la escena global, Ritvales promete ser más que un simple festival: será una experiencia que te llevará al límite.

Más contenido para ti: ¿Te interesa estudiar en Estados Unidos? Llega la Feria EducationUSA 2024

¿Quieres ser de los primeros en asegurar tu lugar en este evento épico? Entonces apunta: la preventa de boletería comenzó este 28 de agosto a las 10:00 a.m., exclusivamente para clientes de los Bancos Aval y usuarios de la billetera digital Dale!. Tienes hasta el 30 de agosto a las 9:59 a.m. para hacerte con tus entradas antes de que se habilite la venta general en tuboleta.com. ¡Corre por las tuyas y no te quedes fuera!

También te puede interesar: Elsa y Elmar, Julieta Venegas y Ximena Sariñana se presentan en Bogotá: Aquí todos los detalles

El sábado 2 de noviembre marca el inicio de esta fiesta de la música electrónica. El dúo italiano Mathame encabeza la jornada con su innovador concepto NEO, que ha arrasado en Ibiza durante el verano. Será la primera vez que este espectáculo llegue a América, y promete ser una inmersión total en sonidos hipnóticos y visuales alucinantes.

Pero eso no es todo. Ritvales ha preparado un cartel de lujo para el primer día. Jamie Jones, maestro del house y el techno, te hará mover con su estilo inconfundible. Maceo Plex, uno de los grandes de la electrónica, te llevará en un viaje sonoro que te dejará sin aliento. Hot Since 82, el rey del deep house, te envolverá en sus melodías cautivadoras. Y no podemos olvidar a Korolova y Fatima Hajji, dos potencias femeninas que pondrán la energía al máximo con sus beats explosivos. Este primer día será una montaña rusa de emociones.