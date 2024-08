¡Prepárense para una noche inolvidable! El 5 de diciembre de 2024, el Movistar Arena de Bogotá se transformará en el epicentro de un evento musical sin igual. Julieta Venegas, Elsa y Elmar y Ximena Sariñana, tres de las voces más potentes y emotivas de Latinoamérica, se reunirán por primera vez en un concierto que promete ser legendario. ¡No querrás perderte este espectáculo único que quedará grabado en la historia de la música!

Julieta Venegas, la voz que ha marcado nuestras vidas con letras llenas de profundidad y emoción, llegará a Bogotá para ofrecernos una noche mágica. Canciones como “Me voy” y “Limón y Sal” no solo nos han acompañado en momentos clave, sino que también nos han enseñado a ver el amor y la vida desde una perspectiva más rica y auténtica. Con actuaciones épicas en el Festival Cordillera y Rock Al Parque, Venegas está lista para brindarnos una experiencia que promete ser tanto íntima como monumental.

Elsa y Elmar ha hecho del pop espiritual una experiencia única. Con un estilo que fusiona guitarras acústicas y beats de cumbia, esta artista ha capturado la esencia de una generación en busca de autenticidad y conexión. La versatilidad de Elsa y Elmar va más allá de las etiquetas convencionales, creando una atmósfera musical que mezcla ambición pop con una profunda exploración emocional. Su presencia en el Movistar Arena será un deleite para todos los que buscan una propuesta musical fresca y transformadora.

Ximena Sariñana regresa a Bogotá en un momento de gran inspiración. Con su participación en 'La Azules', una serie que narra la creación de la primera fuerza policial femenina en México, Sariñana está demostrando una vez más su capacidad para romper barreras. Las canciones que han definido su carrera, como “Resistiré” y “Cobarde”, resonarán en vivo con la misma intensidad y emotividad que siempre nos ha caracterizado. Prepárate para una dosis de su dulzura ácida que, sin duda, tocará lo más profundo de tu ser.

¿Cuándo es la preventa del concierto de Elsa y Elmar, Julieta Venegas y Ximena Sariñana en Bogotá'

La preventa de entradas arranca el miércoles 28 de agosto a las 9:00 am y estará disponible exclusivamente para los clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale! hasta el viernes 30 de agosto a las 8:59 am. No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento histórico antes que el resto del público. Después de la preventa, las entradas estarán a la venta general en TuBoleta. ¡Recuerda, este evento es para mayores de 12 años, así que prepárate para vivir una noche épica!

María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval, expresó: “En Experiencias Aval, creemos firmemente en el poder de la música para provocar cambios positivos en la sociedad. Estamos emocionados de apoyar este evento que une a tres artistas increíbles con un mensaje de empoderamiento femenino. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta gran celebración!”

Marca tu calendario, ajusta tu billetera digital y prepárate para una noche llena de música, emoción y empoderamiento. El 5 de diciembre, el Movistar Arena se llenará de las vibraciones poderosas de Julieta Venegas, Elsa y Elmar y Ximena Sariñana. ¡Hazte con tus entradas y únete a esta experiencia musical que quedará grabada en tu memoria para siempre!