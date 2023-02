'RBD' en Medellín: al parecer, ya hay dos fechas confirmadas en la Eterna Primavera

Los paisas están dichosos, pero el resto de Colombia espera más información al respecto.

Desde que se conocieron las fechas para los conciertos de la gira 'Soy Rebelde World Tour' , los fans de la agrupación mexicana celebraron el regreso de una de las bandas más famosas de la historia, sin embargo, la felicidad fue empañada debido a que Colombia, España, Perú y otros países no hicieron parte de la esperada lista.

En medio de la incertidumbre por saber si 'RBD' visitará otros países, los seguidores han buscado diferentes maneras de hacer notar sus ganas de verlos nuevamente en escena, razón por la que emprendieron una queja mundial para que los cantantes se presentarán en sus ciudades, mientras que otros están buscando verlos a como de lugar.

Lee además: ¿Cuánto cuestan las boletas para RBD y a qué ciudad me conviene ir a verlos?

Colombia ha sido sin lugar a dudas uno de los países con más fans decepcionados por no poder asistir al reencuentro de 'RBD', pues hasta el momento no se tiene una información certera de si vendrán o no a nuestro país.

Con respecto a dicha situación, Karol G amiga de Anahí Puente (Mía Colucci), quiso intervenir para lograr que 'RBD' visitara Colombia, así como también lo hizo Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, pues ambos movieron sus influencias y al parecer algo bueno habría salido de allí, pues ya se empezó a rumorear que la banda mexicana sí estará en la Eterna Primavera.

Según medios nacionales, las posibles presentaciones de 'RBD' en Medellín podrían ser el 11 y 12 de noviembre de este año y al parecer, este 2 de febrero se conocería más información al respecto.