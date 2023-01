"Todos merecen el último adiós": crece queja contra RBD por ausencia en de su gira en algunos países

En Internet se está haciendo viral una queja en contra de 'RBD'.

Después del anuncio oficial de los integrantes de 'Rebelde', se ha rumoreado que la gira podría durar tres años, no obstante, dicha información no ha sido confirmada o desmentida por los directamente implicados en este boroló.

Debido a que la información aún no es clara para los fans de la agrupación musical en cuanto a si visitarán o no Colombia, Argentina y otros países que no aparecieron ni por las curvas en el listado de la gira 'Soy Rebelde World Tour', algunos internautas decidieron iniciar una queja en contra 'RBD', asegurando que todos tienen derecho a una despedida digna de la banda a la que apoyaron durante más de 15 años.

Cabe resaltar, que dicha "protesta" tiene como creadores fans de varios países que están inconformes por no hacer parte del esperado evento.

