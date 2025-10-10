En este artículo:
Megaland 2025: desde hoy inicia la preventa para los megalievers
Si eres un Megaliever adquiere ya tu boleta para Megaland 2025 con precios especiales.Por:
Desde hoy viernes 10 de octubre, los Megalievers pueden asegurar su cupo para el festival musical más importante y esperado del año con la apertura de la preventa de boletería en exclusiva a través del sistema TicketMaster.
El 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, se realizará Megaland Music Fest 2025 con la producción de Megalive, una marca de RCN y Páramo Presenta, lo que hará de este festival, una experiencia multisensorial que celebrará dos décadas de historia, evolución y los más grandes éxitos musicales.
¿Dónde comprar boletas para Megaland 2025?
Para todos los Megalievers, hay precios especiales en las diferentes etapas, desde $64,000 en adelante, los fanáticos del Megaland pueden empezar a comprar sus entradas desde hoy.
Para que nadie se quede por fuera de esta celebración histórica, la venta de boletería se realizará a través de Ticketmaster, el único canal oficial autorizado. Puedes adquirir tus boletas en este link.
Precios de boletas para Megaland 2025
Además, el próximo 14 de octubre a las 6:00 p.m., se dará a conocer el tan esperado cartel oficial de artistas del Megaland 2025. A través de las redes sociales de @Megalanco, se revelarán los nombres que encenderán el escenario más grande de la música en Bogotá, marcando el inicio de una nueva edición llena de ritmo, energía y sorpresas.
No se desconecte de RCN Radio, Canal RCN y las plataformas oficiales de @Megalanco y @paramopresenta, donde se conocerá de primera mano todas las novedades de este evento que promete sumergir a los asistentes en una experiencia musical inolvidable, cargada de emociones, talento y momentos que quedarán para siempre en la memoria.