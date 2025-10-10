Desde hoy viernes 10 de octubre, los Megalievers pueden asegurar su cupo para el festival musical más importante y esperado del año con la apertura de la preventa de boletería en exclusiva a través del sistema TicketMaster.

El 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, se realizará Megaland Music Fest 2025 con la producción de Megalive, una marca de RCN y Páramo Presenta, lo que hará de este festival, una experiencia multisensorial que celebrará dos décadas de historia, evolución y los más grandes éxitos musicales.

¿Dónde comprar boletas para Megaland 2025?

Para todos los Megalievers, hay precios especiales en las diferentes etapas, desde $64,000 en adelante, los fanáticos del Megaland pueden empezar a comprar sus entradas desde hoy.

Para que nadie se quede por fuera de esta celebración histórica, la venta de boletería se realizará a través de Ticketmaster, el único canal oficial autorizado. Puedes adquirir tus boletas en este link.

Precios de boletas para Megaland 2025