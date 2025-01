¡Arrancamos el 2025 con energía a lo grande! El próximo 16 de febrero, Cartagena se prepara para recibir la Media Maratón del Mar, el evento que abrirá la temporada de carreras en Colombia y que promete ser todo un espectáculo. Con el puerto más emblemático del país como punto de partida, este evento reunirá a miles de corredores dispuestos a conquistar los 21K y 10K en un recorrido que fusiona historia, cultura y deporte de una manera única.

La Media Maratón del Mar 2025 está diseñada para incluir a todos. Con una participación que se reparte entre el 53% de hombres y el 47% de mujeres, la carrera se consolida como un evento inclusivo, en el que la pasión por el deporte no tiene género. Bogotá lidera las inscripciones con el 28,2%, seguida de cerca por Cartagena, Medellín y Cali. Y no solo serán colombianos los que estén en la línea de salida, ya que más de 15 países estarán representados en la competencia.

Y no solo los corredores disfrutarán de esta belleza: según las proyecciones, el evento generará un impacto económico de más de 25 mil millones de pesos para la ciudad . ¿El resultado? Cartagena no solo será el centro de atención en el mundo del running, sino que además se posiciona como un destino de turismo deportivo de primer nivel.

No es solo una carrera, es una experiencia que comienza en uno de los lugares más icónicos de Colombia: el Puerto de Cartagena . Este punto de partida no solo conecta a la ciudad con el mundo, sino que también es el reflejo de la riqueza histórica y cultural que caracteriza a la ciudad. Desde allí, los corredores tomarán las calles adoquinadas del Centro Histórico, rodeados de la majestuosidad de las murallas coloniales y vistas inigualables del Mar Caribe. ¿Qué mejor escenario para abrir el calendario deportivo del país?

Cartagena: mucho más que historia, un destino deportivo de talla mundial

Lo que hace única a esta Media Maratón no es solo su recorrido espectacular, sino también el impacto que tiene en Cartagena como destino turístico y deportivo. Con el Puerto de Cartagena como escenario central, el evento no solo atraerá a corredores locales, sino a un público internacional que podrá disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer: su historia, sus playas, su gastronomía y, por supuesto, su hospitalidad.

Seguridad garantizada: un evento para disfrutar sin preocupaciones

Y para que todos puedan disfrutar del evento con total tranquilidad, las autoridades locales han preparado cierres viales en puntos clave de la ciudad, como Bocagrande y el Centro Histórico. De esta manera, los corredores podrán concentrarse en dar lo mejor de sí mismos mientras disfrutan de un ambiente seguro y organizado.

Con el Mar Caribe como testigo, la Media Maratón del Mar 2025 no solo será una carrera, sino una fiesta que celebrará el deporte, la historia y la cultura de Cartagena en cada kilómetro. Si aún no te has inscrito, ¡es hora de hacerlo y ser parte de esta experiencia inolvidable!