Alejandro Riaño, con su icónico personaje Juanpis González, convoca a todos los colombianos a una noche de humor y solidaridad en el Movistar Arena de Bogotá el 30 de enero de 2024.

El Juanpixcalipsis no solo promete risas, sino también un impacto positivo en la vida de quienes más lo necesitan. Los fondos recaudados con la venta de entradas serán destinados íntegramente a una fundación para apoyar a las víctimas de las inundaciones en el Chocó.

El cantante Feid se suma a esta iniciativa, demostrando su compromiso con las causas sociales. Normalmente, el ‘Juanpis Live Show’ no anuncia quiénes serán sus invitados, pero en esta oportunidad sí lo hicieron, justamente, para atraer más público y recolectar más dinero.

“¡Chandas inmundas! Como obviamente yo soy lo mejor que ha parido este chochal, (sin duda alguna) quiero contarles que este jueves 30 de enero haré un show dema Epic en el fucking MOVISTAR ARENA. Ténganse porque lo que van a presenciar es dema top. (Esto solo se vive una vez en la vida)”, escribió González en su cuenta de Instagram.

Con el Juanpixcalipsis, Alejandro Riaño y su personaje buscan aliviar la situación de las familias chocoanas que perdieron sus hogares a causa de las fuertes inundaciones del año pasado. Los fondos recaudados serán destinados a la fundación Chocó/25, la cual trabajará en la reconstrucción de las comunidades afectadas y en brindarles apoyo a largo plazo, con el fin de superar esta difícil situación.

Juanpis ofreció esta información con su característico humor negro. “Por otro lado, y pues no tan cool, he decidido donar el 100% de la boletería a la gente afectada por la ola invernal en el crash, Chocou, Chocó, o como se diga esa vaina, no porque tenga un buen corazón, (Obvio que no) sino por bajar impuestos (claramente) tengo demasiadas empresas y los impuestos me están matando (Pero callados) Así que párese ya inútil y compre su entrada”.