Elton John, Demi Moore y Salma Hayek serán algunas de las celebridades que presentarán premios en la próxima edición de los Globos de Oro. A estas estrellas de la música y el cine se suman actores como Vin Diesel, Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Dwayne Johnson, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose o Aubrey Plaza.

Asimismo, el dos veces ganador de un Globo de Oro Colin Farrell, la galardonada actriz Glenn Close, el venezolano Édgar Ramírez y las actrices Kate Hudson, Michelle Yeoh, Viola Davis y Margaret Qualley, también destacan de una lista que agrupa a más de 40 personalidades.

El evento, en el que el musical 'Emilia Pérez' lidera las nominaciones de este año con diez, tendrá como anfitriona a la comediante Nikki Glaser, quien se convertirá en la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario.

Al narcomusical del director francés Jacques Audiard, le sigue la película 'The Brutalist' de Brady Corbet, con siete nominaciones, mientras que la serie 'The Bear' capitanea los apartados televisivos de esta entrega con cinco nominaciones seguida de 'Shōgun' y 'Only Murders in the Building' con cuatro cada una.

El premio Cecil B. DeMille, que honra la trayectoria cinematográfica, será entregado a Viola Davis, mientras que el premio Carol Burnett, que reconoce las contribuciones sobresalientes a la televisión dentro o fuera de la pantalla, le será otorgado a Ted Danson.

¿Cuándo son los premios Globos de Oro 2025?

La 82ª Entrega Anual de los Golden Globes®, que se llevará a cabo este domingo 5 de enero de 2025 a partir de las 8 p.m., desde el icónico Beverly Hilton de Los Ángeles.

¿Por dónde ver los premios Globos de Oro 2025?

Los espectadores podrán disfrutarla en vivo por TNT y Max.