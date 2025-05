En los últimos días, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha logrado captar la atención de sus seguidores con una enigmática campaña de expectativa, dejando entrever posibles fechas para su gira mundial. La campaña se ha basado en la imagen de dos sillas blancas, un elemento que hace referencia directa a la portada de su último álbum, Debí tirar más fotos. Estas imágenes han sido compartidas en redes sociales y en medios especializados, causando un gran revuelo entre sus seguidores, especialmente en aquellos países que esperan la confirmación de su paso por sus ciudades. Para muchos, el hecho de que estas sillas sean un símbolo visual tan destacado del disco de Bad Bunny alimenta la idea de que los conciertos están por llegar.

La campaña ha dejado a los fanáticos especulando sobre la posibilidad de que la gira, que promete ser una de las más grandes del año, esté más cerca de lo que se pensaba. Las imágenes de las sillas blancas se han hecho virales, y entre las ciudades que más han sonado se encuentran varias de América Latina, entre ellas Colombia.

A principios de 2025, Bad Bunny anunció una nueva gira de conciertos titulada "No me quiero ir de aquí", para celebrar el lanzamiento de su más reciente álbum Debí tirar más fotos. Este trabajo discográfico ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes esperan con ansias la oportunidad de ver en vivo las canciones que componen el disco. La gira ya tiene fechas confirmadas en varias ciudades, comenzando con una serie de 30 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que comenzarán el 11 de julio de 2025 y se extenderán durante los fines de semana.

A través de sus redes sociales, Bad Bunny dejó claro que esta gira no se limitaría a Puerto Rico. En sus declaraciones, el cantante mencionó países que desea visitar nuevamente, entre ellos Colombia. En sus palabras: “Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver. [...] Colombia es uno de esos lugares.” Este comentario generó gran emoción en los fanáticos colombianos, quienes esperan con ansias la confirmación oficial de las ciudades que forman parte de la gira mundial.

Bad Bunny y la especulación en Medellín

La especulación sobre las ciudades que recibirá Bad Bunny en su gira mundial aumentó considerablemente cuando comenzaron a circular imágenes de las dos sillas blancas en estadios deportivos alrededor del mundo. Las sillas fueron vistas en el exterior de diferentes escenarios, lo que para muchos se interpretó como una pista de que esas serían algunas de las ciudades donde el cantante podría llevar su espectáculo.

En Colombia, el Estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín ha sido señalado como uno de los posibles lugares de la gira, debido a que fue uno de los estadios donde se observó la imagen de las sillas blancas. Para los seguidores colombianos, esta sería una clara señal de que la ciudad antioqueña será una de las paradas de la esperada gira mundial de Bad Bunny.

La elección de Medellín como sede para uno de los conciertos de Bad Bunny no sería sorprendente, dado que la ciudad tiene una larga historia de ser un lugar importante para artistas internacionales. Medellín ha sido sede de otros grandes conciertos de artistas de renombre, lo que la posiciona como un destino clave en el circuito de conciertos en América Latina.

Bad Bunny y otros posibles escenarios en Colombia

Aunque Medellín ha sido la ciudad que más ha sonado, no se puede descartar que otras ciudades de Colombia, como Bogotá, también formen parte de la gira de Bad Bunny. Entre las opciones más mencionadas por los fanáticos se encuentra el Estadio El Campín en la capital colombiana, un lugar emblemático que ha recibido a varios artistas internacionales a lo largo de los años. No obstante, hasta el momento, el propio Bad Bunny no ha confirmado oficialmente si Bogotá, Medellín u otras ciudades colombianas estarán incluidas en la gira.

La espera por la confirmación oficial sigue siendo una de las principales preocupaciones de los fanáticos colombianos, quienes no dejan de especular sobre la posible inclusión de su país en el tour de Bad Bunny. Algunos rumores también sugieren que las ciudades de la Costa Atlántica, como Barranquilla, podrían ser consideradas como parte del itinerario de la gira, aunque no hay confirmación sobre este asunto.