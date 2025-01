Recientemente, Gabriela Berlingeri, la exnovia de Bad Bunny, se hizo notar durante uno de los conciertos del reguetonero en Puerto Rico. La aparición de la diseñadora de joyas detrás del escenario se volvió viral en redes sociales, desatando una ola de especulaciones. ¿Podría ser este el regreso de la relación entre ambos?

El video de Gabriela disfrutando del show de Bad Bunny rápidamente se viralizó entre los fans. Los comentarios no se hicieron esperar: “Ay me ilusionan. Cómo los quiero”, “esa va a ser la madre de sus hijos” y “ellos deben estar juntos” fueron algunos de los mensajes en redes sociales. Aunque no hay confirmación oficial, la presencia de Gabriela en el concierto ha reavivado la esperanza entre los seguidores de que la relación podría continuar en privado.

