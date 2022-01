¡Mucho teso! Joven colombiano premiado por Disney por su labor ambiental

Nelson Alvarez recibió el reconocimiento como héroe ambientalista de Disney, junto a otros 19 líderes ambientales del mundo.

Con el reconocimiento otorgado por Disney, el estudiante del Programa de Educación y héroe ambientalista, podrá terminar su carrera profesional y desarrollar la tesis de grado con los campesinos del corregimiento de Péndales en su pueblo natal, Luruaco en el departamento del Atlántico.

Por su inagotable trabajo e inspiración para los niños, niñas y adolescentes, Disney Conservation Fund le otorgó el reconocimiento “Héroe de la Conservación”, resaltando su entusiasmo por la preservación de la naturaleza y la labor por resguardar la vida y los lugares silvestres.

“Es el resultado de un trabajo hecho con amor y pasión. Mi mensaje a todos los jóvenes es que se motiven a conservar los recursos naturales de nuestro país, que protejan a todas estas especies y que desde casa disminuyamos el impacto en la huella ecológica, para poder ayudar al cuidado de las especies", dijo Nelson.

Una vida dedicada a proteger el ambiente

A sus escasos 13 años de edad, Nelson Álvarez, cursaba octavo de bachillerato y decidió unirse al programa educativo “Cartilla” de la Fundación Proyecto Tití. Su apuesta, contribuir a salvaguardar este carismático primate que se encuentra en periodo crítico de extinción y conservar la diversidad de la flora y fauna en donde habita la especie.

A partir de allí su vida cambió iniciando su travesía en el cuidado de los animales, plantando su granito de arena para la creación de estrategias que protejan el Mono Tití Cabeciblanco y sensibilicen a la comunidad a desarrollar prácticas auto sostenibles.

Durante 10 años se convirtió en un talentoso líder juvenil adelantando campañas, actividades pedagógicas y jornadas de reciclaje.

"Todo comenzó en el año 2011 al participar en todos los programas educativos de la Fundación Proyecto Tití. Estos programas me impactaron ya que no sabía sobre su existencia, ni sobre su ecosistema que es el bosque tropical, a través de la Fundación me enamoré del Tití Cabeciblanco, aprendí sobre esta especie y los animales silvestres", cuenta el estudiante.

Luego, entró al Parque Jaime Duque, logrando implementar actividades educativas con los visitantes, recolectar donaciones voluntarias y comercializar productos artesanos (ecomochilas, peluches de tití, titíagenditas, etc.), para posteriormente iniciar sus estudios en la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que le ha permitido ayudar a su región, crear conciencia sobre la especie y proteger al Tití al igual que su bosque.

El Tití Cabeciblanco

El Tití Cabeciblanco es una especie endémica del caribe colombiano y se encuentra amenazado por las malas prácticas humanas, como la tala de árboles, utilización como mascota, destrucción de su bosque para hacer ganadería, agricultura o minería, entre otros.

Se estima que solo en Colombia queda el cinco por ciento del rango geográfico original del Mono Tití, es decir, menos de 7.000 individuos en todo el territorio nacional.

Con esas estadísticas tan alarmantes el Proyecto Tití empezó a implementar estrategias de conservación con las comunidades para proteger a los animales, su objetivo es trabajar de la mano con las personas, por medio de programas con educación ambiental como la “Cartitilla”.