Youtuber tuvo que disculparse luego de publicar un video de un suicidio

Logan Paul, uno de los Youtubers más reconocidos del mundo, se vio obligado a pedir disculpas luego de que dejara ver en uno de sus videos el cadáver de una persona que cometió un suicidio y se burlara de la situación.

El joven, también actor, se filmó recorriendo el bosque japonés de Aokigahara, conocido como el ‘bosque de los suicidios’, que tiene la reputación de ser el más elegido por los suicidas en el país.

Debido a la gran polémica que levantó, Logan Paul tuvo que borrar el video y, además, publicar un mensaje en el que pidió perdón y explicó que no lo hizo por ganar más vistas.

“Nunca había enfrentado críticas como estas antes porque nunca había cometido un error como estos antes. Estoy rodeado de buenas personas y creo que tomo buenas decisiones, pero soy humano todavía. Puedo estar mal“, escribió en el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Agregó: “Es fácil dejarse llevar en el momento sin sopesar totalmente las posibles consecuencias… A menudo me han recordado lo lejos que realmente llegué y que un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Por primera vez en mi vida me pesa tener que admitir que manejé mal ese poder. Eso no volverá a suceder”.

El video alcanzó a ser visto por seis millones de personas antes de ser sacado de Internet, según varios medios.

Sobre el mismo, Google, casa matriz de YouTube, dijo que el video había sido retirado porque no respetaba las condiciones de uso de la plataforma.

“Nuestros pensamientos están con la familia de la persona que aparece en el video”, dijo el gigante de internet en un comunicado.

Con información de AFP