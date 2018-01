Luisa Fernanda W imitó las sensuales fotos de Kim Kardashian 

La Youtuber colombiana Luisa Fernanda W publicó un nuevo video en su canal, en el que imita algunas de las sexys y populares fotos de la estrella Kim Kardashian.

El resultado de una de ellas lo compartió en su cuenta de Instagram en donde se refirió a este como un simple reto de Internet. (Lee también: Kim Kardashian desafía la censura en Instagram con atrevida foto desnuda)

“Para los que no entienden esto simplemente es un reto de internet, NUNCA EN MI VIDA ME QUISIERA PARECER A ALGUIEN… bueno a mi mamá si porque es la mujer más bella de mi mundo. Pero de lo contrario estoy muy feliz siendo yo misma, me encanta cómo soy… Este video es solo con el fin de entretener”, explicó en la imagen en la que recibió muchos elogios.

Las otras imágenes en las que imita a la celebridad las puedes ver en su video.