Así le respondió Luisa Fernanda W a seguidor que insinuó que es ‘plástica’

La Youtuber Luisa Fernanda W sigue mostrando que se siente muy orgullosa de su cuerpo y lo que ha logrado con mucha disciplina. (Lee también: Luisa Fernanda W presume el tamaño de su cola en una polémica foto en Instagram)

Así lo dejó ver en esta sensual foto en la que posa en bikini y en la que compartió que “con disciplina se obtienen los mejores resultados”.

Muchos fueron los comentarios positivos y elogios por su figura y los visibles resultados de su entrenamiento. Pero un usuario aprovechó el momento para indagar si en lugar de disciplina ese cuerpazo se debe a más cirugías.

La Youtuber no esperó para responderle y dejar claro que si se hubiera operado “lo diría sin tapujos”. Ya es sabido que Luisa Fernanda W se operó los senos y la nariz.

“Si me hubiera operado algo más lo diría sin tapujos. Estoy muy a favor de las cirugías sin excesos, pero menos mal no he tenido que recurrir a más cirugías, la genética de mi cuerpo salió agradable y así suene egocéntrico, vivo feliz por eso“, fue parte de la respuesta que le dio Luisa Fernanda W al usuario.