Así es el lujoso apartamento de Tuti Vargas 

La youtuber colombiana Daniela Vargas, más conocida como Tuti, dejó impactados a sus seguidores con un tour por su nuevo apartamento.

Luego de su separación del cantante Sebastián Yepes, la influenciadora digital se movió a una nuevo lugar, en el que ahora vive sola.

Los detalles del hogar los mostró en un nuevo video que publicó en su cuenta oficial de YouTube, plataforma en la que ya suma más de 100 mil suscriptores.

Según cuenta en el video, solo llegó a su nuevo apartamento con la nevera y un televisor, y con “mucho esfuerzo y amor” ha logrado comprar todo lo que sus seguidores pueden ahora apreciar.

El estilo y la decoración de su apartamento duplex llamó la atención de sus fanáticos, que no han dejado de elogiar el lugar y felicitarla por su hogar “tan cool”.

Tuti Vargas, participante del concurso de cocina MasterChef Celebrity, fue noticia hace unos meses por su separación del cantante manizaleño Sebastián Yepes, con quien se casó en 2015.

Su ruptura quedó confirmada con un video que publicó la youtuber en el que explicó que la separación fue por mutuo acuerdo. En su publicación no reveló muchos detalles y tan solo contó que perdió parte de la confianza que le tenía a Sebastián y que hay cosas en la vida que no se pueden negociar.

“Uno tiene que tener claro en la vida qué es negociable y qué no… qué queremos o permitimos, o qué no queremos o no permitimos; hay que tenerlo superclaro, no solo en las relaciones de pareja, sino en todo en la vida… Yo tengo bastante claro qué puedo negociar y qué no, y desafortunadamente lo que pasó con Sebas para mí no es algo negociable en este momento de la vida“, dice en ese momento.

Aunque llevan ahora una relación cordial, muchos se preguntan si la más reciente canción de Sebastián Yepes, ‘Dos Problemas’, está dedicada a ella.

