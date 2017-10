[VIDEO] Selena Gómez recordó su adolescencia al ritmo de Hannah Montana

Selena Gómez, Demi Lovato, y Miley Cyrus llegaron a ser muy buenas amigas hace un tiempo cuando eras las niñas consentidas de la televisión juvenil; sin embargo, los cambios en sus carreras, malas decisiones, nuevos romances, y otras amistades, han ido separándolas a lo largo de los años.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 5, 2017 at 5:35pm PDT

En esta oportunidad, Selena publicó un video en la red social Twitter, en el cual se ve muy feliz cantando la música de Miley como parte de su festejo de 4 de julio. Selena decidió hacer algo muy particular: conmemorar la independencia de su país cantando ‘Party in the USA’, uno de los temas más interpretados por Cyrus.

Selena singing to Party In The USA!(credits to @tsrarez) pic.twitter.com/oVuvAfqVhH — Selena Gomez News (@SelenaHQ) July 5, 2017

