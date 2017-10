[VIDEO] ¡Hermoso! El cachorro que se cree ciclista y ayuda a pedalear a su dueña

Tan solo 15 segundos le bastaron a un tierno cachorrito para robarse todo el protagonismo en las redes sociales y mostrar que ellos también tienen un corazón gigantesco a la hora de ayudar a sus amos.

Tal y como lo hizoun husky siberiano que ‘literalmente’ le colaboró a su dueña a pedalear en su bicicleta mientras cruzaban un muelle. Tanto es así que el video publicado por el fotógrafo inglés Stuart Rutherford es tendencia en las redes y tiene algunos memes, como los siguientes:

That wholesome feeling when you think you are contributing but you really have no idea what you are doing. pic.twitter.com/80JzQKrdkH

— Stuart Rutherford (@doodlewhale) July 4, 2017