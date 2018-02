Un solo tuit hizo que esta pareja se conociera y ahora estén comprometidos

La historia de amor de

Todo comenzó cuando

“Quiero tener una cita con

I want to go on a date with @BenAxelrod — Torey Stachowicz (@toreydanae) 4 de diciembre de 2014

“¿Pagas tú?“, le respondió él y desde ahí empezó todo.

Torey respondió con un: “Sí, pago yo, tu sitio favorito también“.

“No, si pagas tú, puedes elegir el sitio. Solo asegúrate de que tengan deditos de pollo“, dijo Ben.

@toreydanae nah, if you’re buying, you can pick. Just make sure they have chicken fingers. — Ben Axelrod (@BenAxelrod) 4 de diciembre de 2014

Han pasado un poco más de tres años luego de que concretaran la cita y ahora Torey y Ben se comprometieron. Su historia de amor resulta emocionante para muchos que no pueden creer que un solo tuit haya hecho que ellos se juntaran.

“Me quiero casar con Torey“, fue el mensaje con el que compartió la noticia de su boda y que ha llegado a varios medios internacionales.