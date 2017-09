Piloto es sensación con sus selfíes en “pleno vuelo”

📍23 de Outubro, DIA DO AVIADOR ✈️✈️✈️ Parabéns amigos e colegas que fazem da cabine de comando de um avião seu local de trabalho… Desconheço trabalho que tenha uma vista melhor que a nossa! ESSA FOTO É MONTAGEM | I have to let you know that photo is fake guys, just in case🆗😁😁😁😁😁 ✈️🚁🌄⛅️🌅☁️🌌❄️🌍☀️🌏☔️🛃📝🆒⚠️📚🕚💱⏰🏧🆓📵

A post shared by PilotGanso (@pilotganso) on Oct 23, 2015 at 7:03am PDT