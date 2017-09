Paris Jackson muestra su nuevo tatuaje con un ‘topless’

Paris Jackson, desde que su padre falleciera el 25 de junio de 2009, ha luchado por superar y tratar de llevar una vida normal, aunque, en esa progresión, se ha enfrentado con varias dificultades.

A post shared by Paris-Michael K. J. (@parisjackson) on Sep 3, 2017 at 9:30am PDT

A propósito de las redes sociales y de cómo las maneja en la actualidad, en su momento la hija de Michael Jackson manifestó abiertamente que trató de suicidarse por el llamado ‘ciberbullying‘.

(MIRA TAMBIÉN: ‘Ellos Están Aquí’ regresa el 1 de octubre al Canal RCN)

“No comprendo cómo puede haber tanto odio en el mundo hoy en día. Yo he intentado defenderme. También he intentado bloquear a los ‘trolls’, no leer los comentarios… todo lo imaginable. He tratado de ignorarlo, pero es muy duro. El problema llega cuando se vuelve demasiado. No entiendo por qué me he convertido en una especie de blanco fácil. Soy muy amable con todo el mundo que conozco, y por norma general soy una persona digna de confianza. Intento mostrarme abierta, comparto muchas cosas. Cuando tenía 14 años el nivel de odio que recibía llegó a un punto tan alto, que intenté quitarme la vida. Me mantuve alejada de las redes sociales y la gente me pidió que volviera, que hiciera mi cuenta de Instagram pública de nuevo… así que lo hice. ¡Y nada ha cambiado!“, dijo Paris en un video que, precisamente, había publicado en su cuenta de Instagram.

Ahora, con 19 años y ya habiendo debutado como modelo para Chanel, se ha convertido no solo en un figura pública y de la farándula, sino que ha madurado más, pues sus recientes publicaciones dan cuenta de su estilo de vida más tranquilo, llevado hacia las buenas energías y, claro, apartado de las tendencias suicidas del pasado.

Precisamente, en una de sus nuevas historias en Instagram, mostró su nuevo tatuaje, acorde a sus nuevas creencias y pensamientos, aunque lo hizo con un ‘topless’.