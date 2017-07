Maluma necesita un curso en geografía

Al cantautor paisa Maluma se le fue un Tuit en el que ubicaba la ciudad de Amsterdam (capital de Holanda) en el país vecino – Bélgica. “¡Hola fans de Bélgica. Estaré actuando en el AFAS LIVE (Amsterdam) el 28 de septiembre. Me encantaría si pudieras acompañarme!”, escribió el cantante a través de su cuenta personal en la red social.

Hello Belgian fans. I'm playing at AFAS LIVE (Amsterdam) on September 28. I would love it if you could join me!… https://t.co/7JApDRoM3W

— MALUMA (@maluma) July 24, 2017