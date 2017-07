Macaulay Culkin sorprende a todos con su nuevo look

El actor estadounidense Macaulay Culkin de 36 años quien protagonizó la famosa película “Mi Pobre Angelito” en el año 1990 cambió radicalmente su look y dejó atrás su pinta desaliñada y se presentó ante el mundo más aseado y organizado.

Aunque había anunciado su retiro de las pantallas en abril del año pasado, el actor confirmó que este año reaparecerá en una película llamada “Changeland” dirigido por Seth Green. Durante su salida con la también actriz Brenda Song quien es su co-protagonista en “Changeland”, los rumores de un supuesto romance ya cogieron forma.

Vea las fotos del actor estadounidense que han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales:

Macaulay Culkin back with a new haircut with Brenda Song https://t.co/qi0s8lnAr9 pic.twitter.com/MqRLIn7HIp

Is it just me or does Macaulay Culkin look like @hughes_cash in 2042?! 👶🏼🌴 #loveisland pic.twitter.com/H1DusmIWzT

— Sarah Cottier (@sassyc_001) July 25, 2017