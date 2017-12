¡Le regalaron una caja de cereal y eso lo hizo feliz en Navidad!

De esos vídeos que siguen apareciendo después de Navidad, pues llega uno muy particular que aparte de ser tierno y adorable, nos da un mensaje a muchos y es de valorar cualquier obsequio, porque lo importante es la intención y no el costo de él.

En el vídeo aparece un tierno niño que de regalo de Navidad le dan una caja de cereales de su sabor favorito, el niño no pelea ni se pone triste, simplemente dice “Mis preferidos, ya tengo unos pero cuando se me acaben, me comeré estos”, al final del vídeo descubre que la caja de cereales tiene un regalo escondido diferente, y aunque se pone feliz, extraña la caja de cereales que penso tener en un comienzo.