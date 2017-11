La foto de Maluma en un ataúd que tiene furiosos a sus fanáticos

Los seguidores del cantante de reguetón no están muy contentos con una foto que anda circulando en redes que muestra a Maluma dentro de un ataúd.

En varios comentarios se puede ver cómo los fanáticos le recriminan el hecho de hacer alusión a un tema tan serio.

“No me gusta, con la muerte no se juega“, “eso ni en broma y menos por trabajo”, “no deberías jugar con eso“, “la muerte y la vida se respetan“, son algunos de los mensajes que han dejado sus fanáticos.

No se sabe exactamente de dónde salió la imagen, pero podría tratarse de algo relacionado con un nuevo proyecto musical.

Esta es la polémica imagen que ha sido replicada por otros medios: