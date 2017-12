Justin Bieber, Snoop Dogg, Katy Perry y más artistas apoyan a Keaton el niño que sufre de bullying

Luego de que el vídeo de Keaton rodara por todas las redes sociales siendo viral por su conmovedor mensaje hacía los niños que sufren el Bullying, varios artistas se han sumado a respaldar y apoyar a Keaton a través de sus redes personales.

Justin Bieber subió un vídeo apoyando a Keaton y dándole todo su respaldo, frente a las decisiones en su vida y brindándole su amistad desde donde este.

Por lo pronto Chris Evans invito a Keaton y a su mamá a Los Ángeles a que vean la premiere de “Avengers”.

“Mantente fuerte, Keaton. No dejes que ellos te enfríen. Te prometo que mejorará. Mientras esos ‘punks’ de tu escuela deciden qué tipo de personas quieren ser en este mundo, por qué no tú y tu mamá vienen a la premiere de Avengers en Los Ángeles el próximo año?”.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi

— Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017