HotWaterChallenge el peligroso reto viral ha cobrado vidas

En los últimos años los ‘retos virales’ se han convertido en una práctica muy usual en las redes sociales, cada vez nacen nuevos desafíos que rápidamente se convierten en una tendencia mundial, como fue el caso del ‘Ice Bucket Challenge’.

La tendencia #IceBucketChallenge fue un fenómeno viral que además de generarle nuevos seguidores a algunas celebridades tuvo un trasfondo social, pues se recolectó dinero para ayudar las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica.

No obstante los nuevos ‘retos virales’ no cuentan con un espíritu tan altruista y pueden convertirse en un serio problema social, como fue el caso de la ‘Ballena Azul’ en el cual los jóvenes eran motivados a comer suicidio.

Ahora está ganando una gran popularidad el reto de ‘Hot Water Challenge’, el cual ya ha cobrado varias víctimas mortales.

Esta práctica consiste arrojar agua hirviendo a una persona, acción que es altamente peligrosa pues la víctima puede sufrir quemaduras severas y en algunos podría perder la vida.

#CongratulationsYouPlayedYourself: ANYONE who tries to do the #HotWaterChallenge! It’s NOT A Good Idea! pic.twitter.com/AkcqMWgwFt

— HOT 97 (@HOT97) August 10, 2017