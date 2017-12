Harry Styles besa a James Corden y sus seguidores no paran de hablar del tema

El cantante británico Harry Styles, ex integrante de One Direction, le dio un beso al reconocido presentador mientras se encontraban en el ‘Carpool Karaoke‘ de Navidad que hace James Corden para su programa.

Al ritmo de ‘Santa Claus Is Comin’ To Town’, Styles le da un beso a Corden en medio de la euforia por la próxima celebración de las festividades de fin de año.

El momento desató muchos comentarios de los seguidores del artista que no dejan de mostrarse sorprendidos.

En este ‘Carpool Karaoke’ participaron también otros reconocidos artistas, como Katy Perry, Usher, Bruno Mars, Sam Smith, Fifth Harmony y Miley Cyrus.

Mira el video completo, y desde el minuto 2:03 el beso de Harry Styles y James Corden.

Esta es la segunda vez que los dos se dan un beso. Ya una vez lo hicieron durante el segmento de la ‘Kiss cam’ de un programa británico.

james corden is out there kissing harry styles not once but twICE and i havent even had my first kiss pic.twitter.com/VxhfZ5UOtP

— n loves louis (@flickerroses) December 12, 2017